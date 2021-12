Windows 11: il Pannello di Controllo ha i giorni contati? Nel 2022 potrebbe scomparire

Gli aggiornamenti di Windows 11 hanno ormai una cadenza regolare e apportano sempre importanti miglioramenti al sistema operativo. Per esempio, il Microsoft Patch Tuesday di dicembre ha portato con sé aggiornamenti di sicurezza per Windows 11, 10, 8.1 e persino per Windows 7, che la casa di Redmond dovrebbe abbandonare tra qualche mese.

Uno degli "schemi" presenti negli ultimi aggiornamenti di Windows 11 è lo snellimento del Pannello di Controllo di Windows, la raccolta di impostazioni e funzioni che ormai ha un bel po' di anni alle spalle e che per molti utenti è troppo antiquata per sopravvivere anche sulla nuova release del sistema operativo di Redmond.

In particolare, le funzioni del Pannello di Controllo vengono spostate tra le impostazioni di Windows 11 in maniera piuttosto regolare e dilazionata tra un update e l'altro ormai da diversi mesi, come se Microsoft stesse preparando i propri fan ad un addio al Pannello di Controllo, che potrebbe già arrivare nel 2022. L'ultima Build di Windows 11 per gli Insider, per esempio, ha spostato le impostazioni avanzate di rete dal Pannello di Controllo alle Impostazioni.

Altre feature che ancora si trovano sul Pannello, invece, rimandano direttamente alla sezione Impostazioni: per esempio, la funzione di disinstallazione delle app del Pannello di Controllo si limita ad aprire l'analoga scheda nelle impostazioni del sistema, e lo stesso vale per gli aggiornamenti di Windows Update. D'altro canto, la sezione Impostazioni è stata introdotta con Windows 8.1 proprio per migliorare il Pannello di Controllo e, dopo alcuni passi indietro fatti su Windows 10, sembra aver finalmente raggiunto il proprio scopo su Windows 11.

Microsoft stessa ha parlato dello spostamento di queste feature come di uno "sforzo in corso per spostare le impostazioni dal Pannello di Controllo all'app Impostazioni", confermando che presto il Pannello di Controllo sparirà definitivamente dai nostri PC.