Windows 11, passi in avanti per la registrazione con Strumento di cattura

Mentre attendiamo il rilascio del nuovo Esplora File per Windows 11, Microsoft sta lavorando su più fronti per fornire strumenti sempre più completi e avanzati insieme al suo sistema operativo desktop, tra cui un nuovissimo Strumento di cattura.

In particolare, già da tempo sappiamo che Microsoft sta lavorando per portare la registrazione nello Snipping Tool di Windows 11, in modo da poter effettuare registrazioni del proprio schermo per ogni eventualità, oltre ai classici screenshot.

Le novità in tal senso sono due. La prima è che dopo un mese in cui è stata disponibile solo per il canale Dev, la feature è in fase di rollout anche sul canale Beta.

In secondo luogo, lo strumento reso disponibile in anteprima alla fine del 2022 appariva ancora acerbo e non del tutto affidabile. Sotto questo frangente sono stati compiuti ulteriori passi in avanti, ma la build 11.2212.24.0 aggiunge anche una feature attesa da molti e che consente di mettere in pausa la registrazione.

I ragazzi di MSPowerUser suggeriscono un possibile approdo sui canali stabili già per febbraio o marzo tramite l'aggiornamento Moment 2 del 2023, ma è difficile poter stabilire con esattezza se questo avverrà o meno. Se siete in canale Beta, tuttavia, potete già iniziare a provarlo nella sua versione più recente.