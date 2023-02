Windows 11, il Patch Tuesday di Febbraio 2023 corregge 77 falle: aggiornate subito!

A poche ore dalla morte di Internet Explorer, Microsoft ha lanciato oggi il Patch Tuesday di Febbraio 2023 che corregge ben 77 falle di sicurezza, oltre che tre vulnerabilità zero day già attivamente sfruttate attivamente dai malviventi informatici.

Nel rapporto di sicurezza, il colosso di Redmond evidenzia come nove vulnerabilità siano classificate come “critiche” in quanto consentono l’esecuzione di codice da remoto sui dispositivi non aggiornati.

Dodici falle invece riguardano la possibilità di eseguire azioni ottenendo i privilegi d’amministrazione, 38 invece sono legate all’esecuzione di codice da modalità remoto, 2 permettono di bypassare le funzionalità di sicurezza 8 riguardano la divulgazione di informazioni 10 sono vulnerabilità Denial of Service ed 8 sono vulnerabilità di spoofing.

Questi fix si aggiungono a tre vulnerabilità di Microsoft Edge risolte all’inizio del mese. Come sempre, consigliamo di completare l’aggiornamento per avere sempre a disposizione un PC sicuro ed al riparo da falle già sfruttate attivamente.

Parallelamente alle patch di sicurezza, Microsoft sta anche lavorando su nuove funzionalità da portare sul proprio sistema operativo. Secondo quanto affermato dalla compagnia americana, Windows 11 presto supporterà nativamente le periferiche RGB, una feature che di fatto segnerà l’addio alle applicazioni di terze parti di produttori come Logitech, che non saranno più necessarie.