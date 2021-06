Windows 11, performance migliorate rispetto a Windows 10 con CPU Intel Lakefield

Ora che finalmente sappiamo il nome del prossimo sistema operativo di Microsoft, torniamo a occuparci delle prestazioni dell'immagine ISO trapelata in rete negli ultimi giorni alle prese con i processori Intel Lakefield.

I processori ibridi di Intel infatti sono al centro dell'ultima ondata di benchmark apparsi in rete, in relazione proprio alla build preliminare di Windows 11.

Avevamo già avuto modo di dare un'occhiata ad alcuni punteggi di Windows 11 con CPU Ryzen 7 4800U e Intel Core i7-1065G7, ma i risultati evidenziavano proprio l'acerbo stato di sviluppo della versione in esame. Del resto, come suggerisce la fonte, dovrebbe trattarsi di una build sperimentale risalente a diversi mesi fa.

Oggi parliamo dunque dei punteggi pubblicati da HotHardware su un sistema con CPU Intel Core i7-L16G7 Lakefield, con pieno supporto alla tecnologia Intel Hybrid e quindi tantissimo in comune con la prossima generazione di CPU Desktop Intel Alder Lake.

Stando ai punteggi pubblicati in rete, l'i7 Lakefield riesce a beneficiare di una sostanziale spinta nelle performance su Windows 11 rispetto a Windows 10. Nello specifico parliamo del +5,8% in Multi-Thread su Geekbench 5, fino all'8,2% in più in Single-Core su Cinebench R23 e un aumento generalizzato nelle prestazioni nei principali scenari d'utilizzo su PCMark 10.

Risultati non solo incoraggianti in vista di Alder Lake, ma anche in virtù del fatto che probabilmente quella che vedremo il 24 giugno sarà una build ancora più vicina alla versione stabile.