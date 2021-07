Windows 11 ha un periodo di uscita: ce lo svelano dei documenti Intel

Mentre Microsoft ha annunciato il Windows 10 21H2 Update, sempre più utenti guardano verso il “vero futuro” del sistema operativo del colosso di Redmond, Windows 11. Secondo un nuovo documento di supporto pubblicato da Intel, abbiamo un potenziale periodo di lancio dell’aggiornamento stabile sui computer di tutto il mondo.

Come ripreso anche da Windows Latest e come potete vedere dallo screenshot in calce all’articolo, grazie alle note di rilascio del driver GPU DCH 30.0.100.9684 sappiamo che l’aggiornamento alla nuova versione di Windows potrebbe giungere su sistemi a 64 Bit assieme proprio all’update 21H2, dunque attorno al mese di ottobre 2021. Tuttavia, il rilascio più ampio resta previsto per il 2022: sebbene non sia noto un periodo preciso, alla luce di questa “svista” da parte di Intel possiamo pensare che si tratti di un lancio nel primo trimestre del prossimo anno.

Grazie a questo documento, tra l’altro, possiamo ulteriormente dedurre che Microsoft manterrà la medesima nomenclatura per gli aggiornamenti di Windows 11 con l’etichetta “AAMM”, dove AA indica l’anno in due cifre e MM il periodo di rilascio. In questo caso, 21 indica l’anno 2021 e H2 (Half 2, o 2nd Half) indica la seconda metà dell’anno in questione.

Per soddisfare altre domande dei più curiosi, intanto, abbiamo visto quanto spazio occuperà Windows 11 e anche se gli utenti Windows 7 e Windows 8.1 possono compiere l’aggiornamento.