Windows 11 permetterà presto di condividere la password del Wi-Fi in modo più semplice

Non è passato poi così tanto tempo dall'arrivo dell'aggiornamento a Windows 11 23H2, ma è già giunta l'ora di tornare a fare riferimento a novità legate al sistema operativo di casa Microsoft. Infatti, ci sono delle modifiche relative al modo di condividere la password del Wi-Fi con gli ospiti.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e come indicato da Jen Gentleman su X, nonché come spiegato direttamente mediante il blog ufficiale di Windows, a partire dalle più recenti build Canary del programma Windows Insider, risulta possibile ottenere un QR Code da usare per condividere la password della propria rete Wi-Fi.

Essenzialmente, come potete vedere anche nell'immagine in calce, gli utenti che dispongono delle succitate build possono già recarsi nelle Impostazioni del sistema operativo, accedere alla scheda "Rete e Internet", spostarsi nel riquadro "Wi-Fi" e selezionare la rete di proprio interesse per poter accedere, in basso, a un'opzione che permette di visualizzare a schermo il succitato QR Code.

In precedenza, invece, veniva mostrata la chiave d'accesso "in chiaro", dunque in questo modo risulta possibile condividere la password con più privacy, dato che di fatto non risulta nemmeno necessario dirla a voce, ad esempio, al proprio amico che viene ogni tanto a casa. Inoltre, questo può rendere più semplice condividere la password a livello generale. Per il resto, vale la pena notare che per ora questa novità è accessibile solamente in build preliminari e non è ancora chiaro quando e se arriverà per tutti.