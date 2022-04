Windows 11 contro il phishing: addio ai furti di password con Sun Valley 2

Durante l'evento Microsoft incentrato su Windows 11 del 5 aprile scorso, la Casa di Redmond ha messo in evidenza un'abitudine decisamente poco sicura dei propri utenti. Stiamo parlando della tendenza a salvare le proprie password come file di testo in formato .txt, senza alcuna precauzione o crittografia ulteriore.

Microsoft, ovviamente, ha spiegato che si tratta di un comportamento estremamente rischioso, specie alla luce del proliferare di malware, spesso legati alle campagne di phishing, con la capacità di "leggere" i documenti di testo alla ricerca di password poco sicure. L'azienda di Redmond ha dunque deciso di prendere la questione direttamente nelle proprie mani e offrire un livello di sicurezza aggiuntivo su Windows 11.

Quando Microsoft lancerà Windows 11 Sun Valley 2, infatti, integrerà nell'aggiornamento anche una protezione anti-phishing basata sull'IA, capace cioè di utilizzare l'Intelligenza Artificiale per trovare file dannosi scaricati per errore sul PC o presenti tra gli allegati di mail e messaggi, evitando l'ingresso di malware nel computer e la compromissione di dati e password.

In aggiunta, poi, l'aggiornamento conterrà una feature che riuscirà a capire quando l'utente inserirà le proprie password dove non dovrebbe, cioè su file non criptati (come un documento di testo sul Blocco Note) o su app malevole. Prima che l'utente termini l'inserimento della password, da Sun Valley 2 in poi, il sistema lo allerterà con un popup che si aprirà sullo schermo al di sopra dell'app "incriminata", come potete vedere dall'immagine in calce.

Da qui, gli utenti potranno decidere se cancellare il testo scritto nell'app o se continuare nell'inserimento della password, ovviamente a proprio rischio e pericolo. Le nuove feature, insieme a prodotti come il chip Microsoft Pluton e l'antivirus Microsoft Defender, dovrebbero garantire una protezione quasi totale agli utenti di Windows 11 contro malware e spam, secondo Microsoft.