Windows 11 e il pop-up che invita gli utenti ad abbandonare Google

La sfida tra Microsoft e Google in termini di servizi prosegue con ulteriori colpi di scena. Questa volta, l'azienda di Redmond ha integrato in Windows 11 dei pop-up per cercare di convincere gli utenti ad abbandonare il motore di ricerca Google. Di mezzo c'è, come ben potete immaginare, il tentativo di rilanciare Bing.

A tal proposito, ad agosto 2023 in Italia, ma anche in altri Paesi (come dimostra la segnalazione di The Verge), sono iniziati a comparire, nell'area in basso a destra di Windows 11, dei riquadri che invitano a cambiare motore di ricerca predefinito su Google Chrome. Non serve più di tanto indicare quale motore di ricerca vorrebbe Microsoft di default.

Potete vedere un esempio del pop-up coinvolto nello screenshot presente in calce: di fatto, vengono indicati all'utente alcuni possibili benefici che potrebbero derivare dallo switch a Bing, dal programma Microsoft Rewards fino alle funzionalità di intelligenza artificiale. Perlomeno stando a quanto indicato da The Verge, a quanto pare il pop-up sta comparendo anche sopra ai giochi, richiedendo all'utente un clic per poter tornare al gameplay.

Per evitare il pop-up, basta infatti premere su "Don't Switch", ovvero "non cambiare". Tuttavia, come ben potete immaginare, la questione non sta di certo passando inosservata tra gli utenti. Per intenderci, The Verge fa riferimento a, citiamo testualmente, "malware-like pop-ups", in quanto legato a un apposito file eseguibile (che non è collegato al Centro notifiche o a qualche nuova funzionalità del sistema operativo, così come indicato anche da Ars Technica: tra l'altro, sembra esserci una variante diversa del pop-up su Windows 10).

L'attenzione generata dalla comparsa del pop-up ha portato a una risposta di Caitlin Roulston, director of communications di Microsoft, ai microfoni di The Verge: "siamo a conoscenza di queste segnalazioni e abbiamo sospeso la notifica mentre indaghiamo e adottiamo le azioni appropriate per sistemare le modalità involontarie".