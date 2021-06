Windows 11 porterà le app Android sul Microsoft Store? Un leak lo suggerisce

Manca sempre meno all'evento di presentazione del nuovo Windows e continuano ad emergere nuove indiscrezioni. Nello specifico, un rumor pubblicato da MSPowerUser riferisce che con il nuovo sistema operativo potrebbero finalmente arrivare sul Microsoft Store le applicazioni Android.

Il rapporto si basa su una voce del changelog relativo all'ultima versione del Windows Subsystem for Linux, in cui sono presenti due riferimenti espliciti ad Android, il che non sorprende visto che si tratta di un sottosistema progettato ad hoc per gli sviluppatori. Secondo Digital Trends, è probabile che i due riferimenti in questione si riferiscano esclusivamente ad alcuni bug segnalati in precedenza, ma non è da escludere che all'orizzonte ci possa essere qualcosa di più importante.

Microsoft, infatti, potrebbe utilizzare l'emulatore del Windows Subsystem for Linux per portare le applicazioni Android native su Windows e Microsoft Store. Non si tratta della prima volta che emergono rumor di questo tipo, e lo scorso anno si è parlato di un progetto noto come "Latte". Non è chiaro come potrebbe avvenire tale integrazione, visto che la maggior parte delle app Android dipendono dai Google Play Services.

Ad alimentare i rumor ci sono anche le dichiarazioni rilasciate dal CEO Satya Nadella durante la Build Conference 2021, dove ha affermato che "presto annunceremo uno degli aggiornamenti più significativi di Windows dell'ultimo decennio che sbloccherà maggiori opportunità economiche per sviluppatori e creatori".