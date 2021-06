Windows 11, sarà possibile installare file APK per le app Android?

L'annuncio di Windows 11 ha catalizzato l'attenzione del mondo tech. Tra le novità relative all'OS, troviamo il supporto alle applicazioni Android. Non sono dunque in pochi coloro che si stanno chiedendo se sarà possibile installare file APK su Windows 11. Ebbene, nelle ultime ore sono arrivate informazioni importanti in tal senso.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, l'ingegnere di Microsoft Miguel de Icaza ha spiegato su Twitter che sarà possibile effettuare il sideload delle app, evitando di dover passare per l'Amazon Appstore, che ricordiamo sarà il negozio digitale ufficiale per il software Android su Windows 11. Per chi non lo sapesse, l'Amazon Appstore è scaricabile liberamente su qualsiasi dispositivo Android, come abbiamo spiegato nella guida relativa alle alternative al Play Store (che avevamo realizzato per via del ban subito da Huawei da parte degli Stati Uniti d'America).

Tuttavia, fate attenzione: è già stato annunciato che ci saranno delle limitazioni relative all'Amazon Appstore. Infatti, come vi abbiamo già fatto sapere nell'approfondimento post-conferenza, non sarà possibile utilizzare le applicazioni che dipendono dai servizi Google (come d'altronde avviene, ad esempio, sui dispositivi della gamma Amazon Fire). Inoltre, non tutte le app presenti sull'Amazon Appstore saranno disponibili su Windows 11, in quanto i developer dovranno "adoperarsi" per pubblicare i propri software per il sistema operativo di Microsoft. In parole povere, inizialmente sarà disponibile solamente una selezione di applicazioni.

Non sappiamo dunque se sarà effettivamente possibile installare tutte le app tramite APK (immaginiamo che ci saranno varie limitazioni, ad esempio relativamente ai servizi Google). Insomma, il punto di domanda nel titolo è "d'obbligo" in questo caso, in quanto è bene attendere ulteriori conferme da parte di Microsoft.

Per il resto, ricordiamo che dietro al funzionamento delle app Android su Windows 11 c'è la tecnologia Intel Bridge (che funzionerà anche su AMD).