Windows 11: ecco i poster 'onesti' del sistema operativo di Microsoft

Windows 11 è disponibile dal 5 ottobre e ha ricevuto feedback misti da parte dell'utenza: benché Microsoft abbia esteso il rollout del sistema a più PC per via degli ottimi commenti ricevuti dai fan, alcuni sono ancora critici nei confronti della nuova iterazione di Windows, a causa di feature assenti o non funzionanti.

Tra questi utenti poco soddisfatti di Windows 11 deve esserci l'utente di Twitter FireCube, che per lamentarsi del nuovo sistema operativo ha deciso, prima di prendere d'assalto il forum di Microsoft, di creare dei divertenti poster "onesti" di Windows 11, che potete vedere nella galleria e nel tweet in calce.

FireCube ha creato ben quattro poster, di cui uno dedicato a Windows 11, due a Microsoft Teams e uno a Edge. Il titolo del primo, piuttosto esplicativo, è "bring bugs to you desktop", mentre la descrizione continua dicendo: "Windows 11 ha dei tool facili da usare che possono aiutarti a sprecare lo spazio sul tuo schermo e minimizzare la tua produttività. Combinati a un abbonamento a Microsoft Office 365 nulla potrà fermarti dal procrastinare i tuoi compiti".

Il poster dedicato a Edge, probabilmente il più "onesto" per molti utenti e anche il più divertente, dice: "Il browser che ti mette al primo posto... per scaricare un altro browser". La descrizione dell'immagine recita: "Lavora, gioca, fai acquisti, connettiti e fai straming - tutto quello che devi fare, Microsoft Edge per Windows 11 ti aiuta a farlo con velocità e sicurezza (insieme a una predatoria pesantezza capitalista).

Insomma, FireCube non va per la leggera nelle sue critiche a Windows 11, ma si tratta perlopiù di commenti ironici e sagaci, in cui molti utenti possono riconoscersi almeno in parte. Anche Microsoft, d'altro canto, ammette che Windows 11 non è perfetto, e sta duramente lavorando a continui update al sistema e alle sue feature più controverse.