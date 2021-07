Windows 11, si potrà far girare tramite browser senza installarlo? Sì, ma a una condizione

Dopo l'annuncio di Windows 11, ha fatto molto discutere la questione dei requisiti stringenti, dato che questi ultimi hanno dato diversi "grattacapi" a coloro che hanno tentato di provare sin da subito l'OS. Ma se vi dicessimo che Windows 11 si potrà usare tramite browser? Sì, avete capito bene.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e MSPowerUser, nonché come potete vedere nel video pubblicato sul canale YouTube ufficiale della stessa Microsoft, la società di Redmond ha annunciato il progetto Windows 365. In parole povere, l'azienda di Satya Nadella sta lanciando un servizio che consente di accedere a dei PC con sistema operativo Windows 11 o Windows 10 direttamente tramite cloud.

Questo significa che sarà possibile utilizzare Windows 11 e Windows 10 a livello ufficiale attraverso un comune browser o tramite l'applicazione "Desktop remoto" di Microsoft. Certo, virtualizzazione e accesso remoto in campo PC esistono da parecchio tempo, ma ora l'azienda di Redmond punta a fornire un'esperienza ufficiale senza interruzioni un po' da tutti i dispositivi.

Che si tratti di un Mac, di uno smartphone Android, di un iPad, di un computer Linux e chi più ne ha più ne metta, sarà possibile passare da un dispositivo all'altro in modo rapido e riprendendo il lavoro senza perdere nulla. Inoltre, sarà possibile creare PC funzionanti tramite cloud in pochi minuti: insomma, si punta a rendere tutto molto più rapido e semplice da effettuare. Tuttavia, ci saranno alcune limitazioni relative alle funzionalità disponibili a seconda dal sistema operativo da cui si usufruisce del servizio, come spiegato sul portale ufficiale di Microsoft.

Per il resto, c'è una condizione importante per poter utilizzare questo servizio, che verrà reso disponibile a partire dal 2 agosto 2021: si tratterà di uno strumento dedicato esclusivamente al mondo business, che tra l'altro richiederà il pagamento di un abbonamento mensile per singolo utente. In questo contesto, non mancherà la possibilità di scegliere tra la versione Business e quella Enterprise, nonché di configurare come si deve il proprio cloud PC, arrivando fino a 8 CPU, 32GB di RAM e 512GB di storage.

In ogni caso, nonostante per il momento si tratti di un servizio destinato solamente alle aziende, Windows 365 rappresenta sicuramente un primo passo ufficiale interessante verso un futuro basato sul cloud (magari per tutti gli utenti, staremo a vedere).