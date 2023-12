Windows 11 si potrà reinstallare tramite Windows Update, senza cancellare i file ed app

Microsoft lavora per facilitare le operazioni di ripristino dei PC. Secondo quanto riportato da WindowsLatest, il colosso di Redmond sarebbe al lavoro su un nuovo strumento di ripristino che consentirà di reinstallare la versione corrente di Windows preservando app, file ed impostazioni.

Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, la funzionalità sarà accessibile attraverso uno switch dedicato in Windows 11, chiamato “Risolvi problemi utilizzando Windows Update” che consentirà di utilizzare Windows Update per scaricare e reinstallare la versione corrente del sistema operativo in pochi minuti.



L’idea di base è di consentire la risoluzione dei problemi di Windows scaricando una nuova copia del sistema operativo direttamente da Windows Update, senza rimuovere alcun file, app e preservando le impostazioni di sistema.

Si tratta di una funzionalità particolarmente utile, soprattutto per gli utenti meno esperti che avranno la possibilità di risolvere i problemi di funzionamento del sistema operativo in maniera semplice ed immediata.

Microsoft starebbe sviluppando il sistema da Luglio, ed in un documento di supporto avrebbe precisato che “questa funzionalità scaricherà e installerà una versione di riparazione del sistema operativo. Questa operazione reinstalla il sistema operativo di cui disponi e non rimuoverà alcun file, impostazione o app. Potrebbe essere necessario completare gli aggiornamenti in corso sui dispositivi prima che questo processo abbia effetto”.