Windows 11 si potrà usare su Mac? Avviati i lavori, c'è anche una novità

La questione dei requisiti "stringenti" di Windows 11 sta facendo molto discutere tra gli appassionati di tecnologia. La situazione è chiaramente in divenire: pensate che in futuro potrebbe essere possibile usare Windows 11 su Mac.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MacRumors e iMore, Parallels, nota società che si occupa di virtualizzazione, ha annunciato di aver iniziato i lavori per cercare di rendere possibile l'utilizzo della prossima "grande versione" dell'OS di Microsoft su Mac. Tuttavia, per poter iniziare a "studiare" seriamente la possibilità, il team dovrà attendere le prossime build Insider di Windows 11 (è già uscita la prima, ma per il momento mancano ancora delle feature importanti).

In ogni caso, per chi non lo sapesse, il programma Parallels Desktop è tra i più utilizzati per accedere a Windows tramite macchina virtuale da macOS. Tra l'altro, recentemente è stato aggiunto al software il supporto ai dispositivi con chip M1. Insomma, in futuro Parallels potrebbe offrire realmente questa possibilità (staremo a vedere, l'azienda ha fatto sapere che lavorerà duramente per consentire agli utenti di effettuare quest'operazione).

Per quel che riguarda, invece, il sistema operativo in sé, recentemente è arrivata un'altra informazione interessante. Infatti, stando anche a quanto riportato da Wccftech e MSPowerUser, Windows 11 fornirà una stima del tempo richiesto per il riavvio o lo spegnimento quando è necessario effettuare un aggiornamento. In questo modo, l'utente può effettuare una scelta più "consapevole". Per il resto, se avete intenzione di approfondire l'argomento, potete fare riferimento alla nostra prova di Windows 11.

Nota: il portatile dell'immagine di copertina non è un MacBook, bensì un notebook Windows che ricorda un po' il design dei prodotti Apple. La foto è dunque solamente a scopo illustrativo.