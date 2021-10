Windows 11 si prepara a ricevere un nuovo Windows Defender

Dopo il lancio di Windows 11 in molti si saranno chiesti quale sarà la sorte di Windows Defender. Con la sicurezza tra i principali focus del nuovo Sistema Operativo, era lecito aspettarsi novità anche su questo fronte.

Il nuovo Windows porta con sé tantissime novità da questo punto di vista ma, a quanto pare, presto arriverà un corposo aggiornamento per il sistema di protezione. Insomma, Windows Defender verrà aggiornato molto presto.

Solo l'anno scorso l'Antivirus di Windows 10 veniva premiato come uno dei migliori al mondo e la sua nuova versione mira a fornire una "protezione semplice, discreta e personalizzata". Insomma, era nell'aria soprattutto alla luce degli stringenti requisiti di sistema per l'installazione di Windows 11 che la sicurezza fosse assolutamente tra le priorità del colosso di Redmond per il suo nuovo inizio.

La data di rilascio del nuovo Defender non è ancora nota, ma sicuramente passerà come al solito dai canali Beta e Insider prima di raggiungere il grande pubblico. Un'altra importate feature ha raggiungo i canali di anteprima nelle scorse ore. Stiamo parlando del supporto per le app Android su Windows 11, probabilmente una delle funzionalità più chiacchierate dalla community e attese dal pubblico di tutto il mondo per l'enorme potenziale che porta in serbo un'aggiunta di questa portata.