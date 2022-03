Windows 11 si prepara a salutare feature utile nella barra delle applicazioni: ecco perché

L’aggiornamento Sun Valley 2 o 22H2 di Windows 11 è particolarmente atteso dall’utenza per molteplici ragioni, tra cui il refresh dell’interfaccia utente, ma comporterà al contempo anche la rimozione di alcune funzionalità ora presenti sul sistema operativo. Oggi parleremo, in particolare, di una feature tanto piccola quanto utile.

Osservando nel dettaglio le ultime build di Windows 11 dalla numero 22563 a quelle successive si nota, infatti, che non è più possibile riordinare o trascinare le icone nel cosiddetto “system tray”, ovverosia di quell’elemento pop-up nella barra delle applicazioni normalmente accessibile in basso a destra cliccando sul simbolo “^”. Questa specifica funzionalità, che, come capirete, non si utilizza così spesso, risulta particolarmente utile a tutti coloro che preferiscono ridurre la quantità di icone presenti sulla barra delle applicazioni mantenendo l’interfaccia utente visibile pulita, migliorando al contempo la gestione multitasking delle app attive.

Da cosa è dovuto questo provvedimento pensato dai tecnici di casa Microsoft? Come dichiarato dalla stessa società a Windows Latest, si tratta di una soluzione proposta affinché l’esperienza di Windows 11 su tablet migliori, riducendo a zero le probabilità di trascinamento accidentale delle icone dalla barra delle applicazioni al system tray. La società di Redmond ha comunque precisato che continuerà a monitorare il feedback dell’utenza per comprendere se questa soluzione verrà apprezzata o meno, optando eventualmente per la separazione dell’esperienza tablet da quella PC.

Questa novità richiederà ad ogni modo parecchio tempo per arrivare su computer, dato che si prevede il suo lancio con Windows 11 versione 22H2 e non prima.

Su Windows 11, intanto, è anche arrivato un nuovo Easter Egg piuttosto simpatico.