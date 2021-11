Windows 11 potrebbe presto arrivare sui Mac con processore M1 'grazie' a Qualcomm

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da XDA, Windows 11 in un futuro piuttosto prossimo potrebbe approdare sui Mac con processore M1. Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che l'accordo di esclusività di Qualcomm e Microsoft per Windows sui chip ARM sta per concludersi.

A ciò si aggiungono anche alcuni rapporti emersi di recente che hanno evidenziato come MediaTek voglia creare un chip per Windows su PC ARM: si tratta di una coincidenza non casuale, che potrebbe aprire le porte ad un altro accordo per il colosso di Redmond.

Lo stesso XDA riferisce che Windows per i PC e dispositivi ARM attualmente è disponibile solo su quelli basati sui SoC di Qualcomm a causa di un accordo di esclusività siglato tra le due aziende. Un accordo che, appunto, starebbe per scadere e potrebbe aprire le porte ad altre società che potrebbero proporre PC con Windows per ARM. Nella lista potrebbero figurare anche i Mac basati sui processori Apple Silicon, su cui almeno al momento non è possibile sfruttare l'utility Bootcamp per creare una partizione su cui installare Windows 11.

Lo scorso settembre, Microsoft ha parlato del supporto a Windows 11 sugli M1 fugando qualsiasi dubbio e specificando che la compagnia non ha intenzione di supportare l'esecuzione del nuovo OS sui Mac basati sul nuovo processore.

I primi laptop basati su Windows 10 ARM sono arrivati nel 2017 ma non sembrano aver convinto a pieno gli utenti.