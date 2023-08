Windows 11, presto potrete eliminare i 'bloatware' con un semplice tocco

La casa di Redmond si è resa conto che le app non rimovibili potrebbero essere un problema per i suoi utenti: oltre a trovarci quasi sempre antivirus alternativi a Windows Defender, quando compriamo un nuovo PC troviamo spesso software inutili, magari anche ufficiali di Microsoft ma che a noi non servono.

Per questo motivo l'azienda ha deciso di intervenire personalmente, inserendo una nuova funzionalità all'interno del suo sistema operativo: l'ultima versione di Windows 11 per il canale Canary aggiunge ufficialmente la possibilità di disinstallare tutte le applicazioni, anche quelle di sistema che a noi non interessano, come ad esempio Cortana, ormai abbandonata anche su Windows 11, la Fotocamera, il software per il Desktop Remoto e tanto altro ancora.

Nonostante si tratti di app di sistema, rimuoverle non sarà affatto complicato: basterà entrare come sempre nelle Impostazioni, scegliere App dal menu laterale e poi App Installate per visualizzare l'elenco completo. Da qui, potrete finalmente disinstallare anche il materiale incluso "di fabbrica" appena la feature diventerà disponibile.

In virtù della sua recente apparizione nelle build in anteprima, tuttavia, probabilmente gli utenti in possesso della versione stabile di Windows dovranno attendere qualche settimana - se non mese - prima di poter provare in prima persona questa nuova possibilità. Molto probabilmente la build stabile "incriminata" sarà la major release di settembre 2023.