Windows 11 rimuoverà presto uno storico programma: sono passati 30 anni

Ci sono indubbiamente dei programmi imprescindibili per i PC Windows, in grado di offrire funzioni che tornano utili nel quotidiano. Tuttavia, anche i software storici fanno il loro tempo ed è dunque giunta l'ora di dire addio a uno storico programma.

Nonostante le critiche rivolte a Microsoft a fine 2023, infatti, WordPad andrà presto in pensione. Avete capito bene: il noto editor di testo sta per scomparire dai PC con sistema operativo Windows 11, circa 30 anni dopo la prima integrazione in Windows 95. Ricordiamo che il lancio di quest'ultima versione dell'OS risale al lontano 1995.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e sarà la versione 24H2 di Windows 11 a rimuovere il programma, non consentendo nemmeno più di installarlo (anche se siamo sicuri che la community troverà qualche workaround). Se non trovate più i file wordpad.exe, write.exe e wordpadfilter.dll sul vostro computer, adesso conoscete il motivo. Ricordiamo che l'addio a WordPad è originariamente stato annunciato a settembre 2023, ma adesso il programma sta iniziando a scomparire dai PC.

Cosa consiglia Microsoft a livello di editor di testo alternativi? Potete immaginarlo: Microsoft Word o Blocco note, preinstallati su Windows 11. Gli utenti non rimarranno senza editor di testo, insomma, ma di certo sul volto di più di qualche persona scenderà una lacrimuccia pensando al formato RTF.

