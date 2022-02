Windows 11 Pro richiederà un account Microsoft ed internet per essere configurato

A quanto pare, Microsoft prevede di rendere obbligatorio per gli utenti di Windows 11 Pro disporre di un account Microsoft ed una connessione ad internet per completare la prima configurazione. La notizia è emersa nella pagina dedicata alla build 22557 dell'OS.

"Simile a Windows 11 Home Edition, Windows 11 Pro Edition ora richiede la connettività Internet solo durante la configurazione iniziale del dispositivo (OOBE). Se scegli di configurare il dispositivo per uso personale, sarà richiesto anche un MSA per la configurazione" si legge nella documentazione in cui Microsoft, però nota che anche Windows 11 Home richiede che gli utenti siano connessi ad internet e dispongano di un Microsoft Account per eseguire la configurazione iniziale.

Non è chiaro perchè il colosso di Redmond abbia scelto di imporre questa novità agli utenti anche su Windows 11 Pro, e potrebbe trattarsi di una scelta piuttosto frustrante per coloro che non vogliono connettere il proprio PC Windows ad un Microsoft Account o che non dispongono di una connessione internet al momento della configurazione.

L'azienda però vuole estendere questa linea guida anche ad altri aspetti: sempre di recente ha notato che il MSA sarà richiesto anche per Windows Insider.

Ovviamente, saranno interessati dalla novità solo i nuovi dispositivi con Windows 11 Pro. Se quindi già disponete di un PC con questa versione del sistema operativo, non dovrete fare nulla.

E' un periodo piuttosto ricco di novità per l'OS: proprio ieri abbiamo riportato la notizia che è in arrivo l'app Xbox per l'HDR su Windows 11. Con l'ultimo aggiornamento, però, tornerà il drag and drop sulla taskbar di Windows 11.