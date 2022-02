Windows 11, problemi con l'aggiornamento di Febbraio 2022: cosa sta succedendo

La scorsa settimana Microsoft ha messo a disposizione degli iscritti al programma Insider il primo major update per Windows 11. Tuttavia, secondo quanto segnalato il pacchetto starebbe causando non pochi grattacapi a coloro che l'hanno installato.

Nella fattispecie, alcuni utenti hanno notato problemi di stampa e surriscaldamento a causa dei carichi eccessivi della CPU. Il "colpevole" sarebbe l'aggiornamento KB5010414, dal momento che le problematiche sono emerse dopo la sua installazione.

A giudicare da quanto riportato da BetaNews, il colosso di Redmond sarebbe già a conoscenza dei bug, ma allo stato attuale è improbabile che rilasci un fix a stretto giro di orologio. La distribuzione al pubblico dell'aggiornamento, comunque, non dovrebbe avvenire prima della fine di Febbraio ma non è escluso che Microsoft scelga di lanciarlo gradualmente.

La cosa certa è che, nel momento in cui sarà disponibile per tutti, il major update non conterrà in alcun modo il bug. D'altronde, l'obiettivo del programma Insider è proprio di identificare i problemi più o meno gravi prima del lancio generale, in modo tale di mettere tra le mani degli utenti una versione stabile.

Tra le novità in arrivo con l'aggiornamento di Febbraio 2022, segnaliamo le tante aggiunte alla barra delle applicazioni di Windows 11 che diventerà ancora più "viva" e centrale nell'esperienza complessiva. Nella giornata di ieri è emersa la notizia secondo cui starebbe per ritornare il drag and drop sulla barra delle app di Windows 11.