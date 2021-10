Windows 11, problemi con alcune stampanti quando collegate via USB

Alla lista dei problemi noti di Windows 11 se ne aggiunge un altro riguardante alcuni modelli di stampanti Brother che, quando collegate via USB, riportano problemi di connessione con il nuovo OS di Microsoft.

Il problema è stato riconosciuto in via ufficiale sul sito di Brother, ed a quanto pare riguarderebbe i seguenti modelli:

DCP-B7500D

DCP-B7535DW

DCP-J1050DW

DCP-J1100DW

DCP-J1140DW

DCP-J1200W(XL)

DCP-J572DW

DCP-L2531DW

DCP-L2535D

DCP-L2535DW

DCP-LCP-2550DW

DCP-L3551CDW

DCP-L5500D

DCP-L5600DN

DCP-T220

DCP-T310

DCP-T420W

DCP-T510W

DCP-T520W

DCP-T710W

DCP-T720DW

DCP-T820DW

DCP-T825DW

HL -B2000D

HL-B2080DW

HL-L2310D

HL-L2335D

HL-L2350DW

HL-L2351DW

HL-L2370DN

HL-L2375DW

HL-L2376DW

HL-L2385DW

HL-L2386DW

HL-LW2395HL

HL-L3230CDN

HL-L3230CDW

HL-L3270CDW

HL-T4000DW

MFC-B7715DW

MFC-J1010DW

MFC-J1300DW

MFC-J2330DW

MFC-J2730DW

MFC-J3530DW

MFC-J3530DW

MFC-J39DW

MFC-J39

MFC-J4440DW

MFC-J4540DW(XL)

MFC-J491DW

MFC-J5330DW

MFC-J5730DW

MFC-J5845DW

MFC-J5930DW

MFC-J5945DW

MFC-J6530DW

MFC-J6545DW

MFC-J67DW

MFC- -J690DW

MFC-J6930DW

MFC-J6935DW

MFC-J6945DW

MFC-J890DW

MFC-L2710DW

MFC-L2713DW

MFC-L2715DW

MFC-L2716DW

MFC-L2730DW

MFC-L2750DW

MFC-L2751DW

MFC-L2770DW

MFC-L2771DW

MFC-L3710CW

MFC-L3735CDN

MFC-L3745CDW

MFC-L3750CDW

MFCW700

MFC-L3770CD L5755DW

MFC-L5900DW

MFC-L6700DW

MFC-L6900DW

MFC-L8690CDW

MFC-L8900CDW

MFC-L9570CDW

MFC-T4500DW

MFC-T810W

MFC-T910DW

MFC-T920DW

MFC-T9

I problemi riguarderebbero varie componenti delle stampanti, tra cui il P-Touch Editor 5.4, la configurazione guidata via wireless, lo strumento di aggiornamento software, il Transfer Manager, lo strumento d'impostazione della stampante ed altro.

Brother, come soluzione momentanea in attesa di un fix definitivo, ha consigliato ai clienti di "utilizzare un diverso tipo di connessione" dall'USB.

Secondo quanto riportato da Neowin, però, una segnalazione analoga sarebbe apparsa anche sul forum di Microsoft da un utente che possiede la HP Envy. Tuttavia, sembra trattarsi di un disservizio diffuso principalmente per le stampanti Brother.

Sempre in merito ai problemi del nuovo sistema operativo, qualche giorno fa vi abbiamo spiegato come risolvere i bug con il menù Start e la barra di applicazioni di Windows 11. Alcuni esperti comunque raccomandano di temporeggiare prima di effettuare l'aggiornamento al nuovo sistema operativo, in attesa delle prime patch risolutive per i problemi segnalati nell'ultima settimana da parte degli utenti.