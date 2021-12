Windows 11: problemi di compatibilità con alcuni schermi, Microsoft promette un fix

Nonostante il recente Patch Tuesday di dicembre per Windows 11, il sistema operativo di Microsoft sembra soffrire di alcuni problemi in combinazione con diversi modelli di schermi e display. Microsoft stessa ha detto di essere consapevole del bug, ma con ogni probabilità per una risoluzione del problema dovremo aspettare l'inizio di gennaio 2022.

In particolare, Microsoft ha confermato che Windows 11 ha problemi di compatibilità con alcuni monitor, nello specifico con quelli che utilizzano profili di colore definiti "rari" dall'azienda di Redmond, che sembra voler suggerire che il problema non sia così diffuso come alcuni utenti credono.



Il bug genera malfunzionamenti delle app di editing delle foto, a partire da Paint, nel momento in cui il PC viene collegato ad un monitor non compatibile con la più recente versione di Windows 11: stando agli utenti che hanno riscontrato il problema, i programmi "incriminati" mostrano uno schermo giallo o bianco quando viene aperta un'immagine nell'app.

Microsoft ha pubblicato una pagina dedicata al bug sul suo portale di supporto per Windows 11, che dice: "Dopo aver installato Windows 11, alcuni programmi di editing di immagini potrebbero non renderizzare correttamente i colori su alcuni display HDR. Il problema viene frequentemente osservato con colori come il bianco, che viene mostrato come un giallo luminoso o come altri colori".

La pagina di supporto continua spiegando cosa genera il bug di Windows 11: "Il problema si verifica quando alcune API Win32 di color rendering generano informazioni o errori inaspettati in specifiche condizioni. Non tutti i programmi di gestione dei profili di colore sono affetti dal problema, mentre i profili presenti nella pagina "Impostazioni" di Windows 11, incluso il Microsoft Color Control Panel, dovrebbero funzionare correttamente.

Con ogni probabilità, comunque, il bug sarà risolto con il Patch Tuesday di gennaio 2022: più avanti nel corso dell'anno, invece, Microsoft dovrebbe rilasciare l'aggiornamento 2H22 di Windows 11, con numerose migliorie grafiche e di design al sistema operativo.