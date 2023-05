Windows 11, problemi con i driver delle GPU AMD dopo l'ultimo aggiornamento

Secondo alcuni rapporti emersi su Reddit e ricevuti via mail da WindowsLatest, Windows 11 starebbe provocando qualche problema con i driver delle GPU AMD. Il sistema operativo, nella fattispecie, installerebbe automaticamente i driver per sostituire quelli più recenti con le versioni obsolete.

Questo switch fa si che gli utenti visualizzino il messaggio che visualizzate nello screenshot in calce dove si legge che “Windows Update potrebbe aver sostituito automaticamente il driver grafico AMD. Pertanto, la versione del software AMD che hai avviato non è compatibile con il driver grafico AMD attualmente installato”.

In un documento di supporto, AMD ha confermato che Windows Update potrebbe installare un driver UWP per le GPU Radeon, che non è compatibile con la versione presente sul PC del software AMD Adrenalin Edition.

AMD per tanto consiglia di bloccare l’installazione automatica dei driver per le schede grafiche Radeon o di reinstallare l’AMD Software utilizzando l’ultimo pacchetto disponibile sul sito ufficiale.

Sempre a proposito di aggiornamenti, nelle scorse ore è emerso che Windows 11 Moment 3 ha migliorato le prestazioni su tutti i PC: WindowsLatest infatti riferisce che i tempi di caricamento del desktop sarebbero ridotti del 10%, ma anche l’efficienza energetica del PC avrebbe registrato degli importanti incrementi, riducendo i consumi.