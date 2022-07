Windows 11, problemi con il menù Start: la colpa è di un recente aggiornamento

Mentre si parla delle modifiche in arrivo per gli aggiornamenti di Windows 11, dal web arrivano delle notizie non positive su uno degli ultimi update rilasciati dal colosso di Redmond, che starebbe provocando problemi con il menù Start.

Il colpevole è il pacchetto che porta il numero identificativo KB5015814, che è in distribuzione dall’inizio di questa settimana e che avrebbe dovuto risolvere dei problemi di sicurezza e con PowerShell. Tuttavia, come avvenuto anche in altre circostanze, l’update sta provocando non pochi grattacapi con il menù Start, che sparirebbe all’apertura o chiusura delle applicazioni. Altri utenti invece spiegano che l’aggiornamento in questione non si installerebbe e genererebbe errori con codici 0x8000ffff, 0x8007007e e 0x80073701.

Alcune persone sostengono anche che a seguito dell’installazione Windows si sarebbe bloccato durante l’avvio, ma ad essere più comuni sono i problemi con il menù Start che stanno affollando le pagine di Reddit.

Microsoft almeno al momento non ha riconosciuto in via ufficiale il bug, e l’unico modo per risolvere è rappresentato dalla disinstallazione del pacchetto attraverso il menù di Windows Update.

Nel frattempo però sempre dal fronte degli aggiornamenti, è emerso che Windows 11 consentirà di copiare nuovamente i CD, riportandoci indietro a fine anni 90. Tuttavia ancora non è stato reso noto quando sarà disponibile.