Windows 11, problemi per il primo Patch Tuesday del 2024: l'aggiornamento non si installa

Sono passate un paio di settimane dal Patch Tuesday di gennaio 2024 per Windows 11, ma non tutti gli utenti sono riusciti ad installare il primo aggiornamento di Windows 11 del nuovo anno. A quanto pare, infatti, l'ultimo update di Windows 11 non riuscirebbe ad installarsi correttamente su alcuni PC, e la community non capisce perché.

Stando a quanto riporta Windows Latest - la prima testata a riportare il problema, diversi giorni fa - l'aggiornamento KB5034123 di Windows 11 avrebbe dei problemi di installazione non meglio precisati su diversi PC. Nei forum di Windows Latest e sul Feedback Hub di Microsoft, in particolare, gli utenti riportano gli errori 0x800f081f o 0x80188309.

Sfortunatamente, nessun utente colpito dal problema sembra aver capito perché il suo PC non sia riuscito ad installare Windows 11 KB5034123. Un utente, in particolare, ha spiegato che neanche il Troubleshooter preinstallato nel sistema operativo riesce a risolvere il problema e che l'installazione dell'aggiornamento resta bloccata senza riuscire ad avviarsi o rimanendo ferma al 25%.

Le segnalazioni sono arrivate anche su Reddit, con un utente in particolare che spiega che "l'ultima uscita di Windows 11 che conosco - la versione KB5034123 - rifiuta di installarsi a prescindere da ciò che faccio o dagli step eseguiti tramite il Troubleshooting di Windows. Guardando alla mia cronologia degli aggiornamenti, ho notato che l'aggiornamento ha tentato di installarsi fin da quando è stato rilasciato ma non è mai riuscito a completare l'operazione per nessuna ragione comprensibile".

Al momento, Microsoft non ha commentato il problema, ma possiamo aspettarci che un fix sia in arrivo nei prossimi giorni o, al più tardi, con l'aggiornamento del Patch Tuesday di febbraio. Il consiglio, se il vostro PC è stato colpito dal bug, è dunque quello di aspettare. Se invece volete installare l'aggiornamento ad ogni costo, potete farlo tramite il Media Creation Tool reso disponibile per le installazioni "pulite" di Windows 11 sul sito web di Microsoft.