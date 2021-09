Windows 11, problemi con le ultime Insider Preview: segnalati crash e rallentamenti

Problemi con le ultime Insider Preview di Windows 11 pubblicata da Microsoft. Le build infatti stanno causando una serie di seri problemi agli utenti che hanno deciso di prendere parte al programma di test di Eleven.

Nello specifico, coloro che hanno installato le build 22000.176 o 22449 del nuovo OS di Microsoft, lamentano la scomparsa del menù Start, la mancata risposta della barra delle applicazioni, ma anche crash di alcune parti del sistema operativo e di explorer.exe. Altri utenti segnalano rallentamenti con il menù di scelta rapida e la comparsa di un messaggio d'errore quando fanno click sull'opzione "personalizza".

In altri casi viene segnalata la scomparsa delle icone dalla barra delle applicazioni e dal menù Start e se si sposta il cursore vicino ad essi viene visualizzata la clessidra di caricamento.

Al momento da parte di Microsoft non sono arrivate informazioni ufficiali in merito, ed in molti consigliano di incollare il comando reg delete HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionIrisService /f && shutdown -r -t 0 nel prompt dei comandi per mettere una pezza ai problemi con explorer.exe, la barra delle applicazioni, il menù Start ed i crash delle varie componenti di Windows 11. Qualora anche questo non dovesse funzionare, è consigliata la disinstallazione dell'aggiornamento "KB5006050" dal pannello di gestione di Windows Update.

Qualche giorno fa, intanto Microsoft ha comunicato che Windows 11 non supporterà le app Android al lancio ma solo successivamente. Nel corso della settimana, intanto, sono stati rimossi i PC non supportati dal programma Insider di Windows 11.