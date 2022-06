Windows 11, procede l'integrazione degli account Microsoft: ecco la pagina dedicata

Man mano che si avvicina la finestra di lancio di Windows 11 22H2, fissata per settembre o ottobre, emergono numerose informazioni aggiuntive sul primo major update del sistema operativo di Microsoft. Nello specifico, oggi scopriamo che Windows 11 22H2 integrerà gli account Microsoft direttamente nelle impostazioni.

La notizia non è in realtà nuovissima, perché un paio di settimane fa abbiamo scoperto che proprio l'aggiornamento Sun Valley 2 di Windows 11 richiederà un account Microsoft per essere installato, spingendo chi ancora non lo possiede a creare un account per Office, Xbox e Windows, in modo da gestire in maniera centralizzata tutti i pagamenti e le impostazioni relative ai prodotti del colosso di Redmond.

Fortunatamente, però, dalla versione 22H2 del sistema operativo, la gestione dell'account sarà integrata nelle impostazioni di sistema, in modo da rendere più semplice, veloce e intuitivo l'accesso a quest'ultima per gli utenti, i quali non dovranno dunque recarsi sull'apposita pagina del browser web. Potete dare un'occhiata alla nuova pagina dei Settings relativa all'account Microsoft nell'immagine in calce.

La pagina, che somiglia molto all'attuale dashboard web dell'account Microsoft, permette di tenere sotto controllo abbonamenti e sottoscrizioni periodiche, come quelle a Office, OneDrive e Xbox Game Pass, in modo da evitare di mancare un pagamento o, al contrario, di dover pagare per un servizio che si desidera disattivare.

Al momento, dunque, la nuova pagina dovrebbe limitarsi alla gestione di abbonamento e acquisti, ma pare che in futuro Microsoft permetterà, sempre dalle Impostazioni di qualunque PC collegato al proprio account, di controllare, gestire e riscaricare anche tutti i software di Redmond di cui si possiede una licenza a vita, come per sistemi operativi, versioni particolari di Office e altri software.