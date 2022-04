Windows 11, un processo in background 'spaventa' gli utenti: di cosa si tratta?

Dopo aver approfondito le novità in arrivo su Windows 11, torniamo a trattare su queste pagine delle questioni relative al sistema operativo di Microsoft. Questa volta, però, ci soffermiamo su un processo in background che sta "spaventando" alcuni utenti.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, come segnalato da alcune persone anche sul forum ufficiale di Microsoft (abbiamo scovato alcune discussioni relative a qualche anno fa, dunque sembra che la "problematica" sia legata anche a Windows 10), in determinati contesti e senza apparenti motivazioni, nella sezione "Processi" della schermata "Gestione attività" compare, al primo posto nella lista tra i "Processi in background", un'indicazione relativa al processo "Account aziendale o dell'istituto di istruzione".

Peccato, però, che sui PC degli utenti coinvolti non sia mai stato configurato alcun profilo aziendale o legato al mondo dell'istruzione. Questo processo sembra, tra l'altro, comparire a "intervalli" non meglio precisati, nonché risultare essenzialmente sempre "Sospeso". Insomma, si tratta di una situazione "atipica", che come ben potete immaginare ha "spaventato" un po' coloro che hanno trovato questo processo in background, dato che si potrebbe pensare che qualcuno stia controllando il PC, che ci sia un malware o cose simili.

Al momento la questione non è ancora chiara: sul forum ufficiale di Microsoft è stato suggerito che il tutto potrebbe essere collegato agli alias che sono stati creati per quel che riguarda l'indirizzo e-mail legato a Windows, ma sembra che, anche rimuovendo questi ultimi, il processo continui a presentarsi. In ogni caso, una qualsivoglia scansione antivirus del PC non restituisce nulla di strano, quindi probabilmente si tratta di chissà quale "inghippo software".

Insomma, se riscontrate anche voi questa tipologia di processo in background, perlomeno ora sapete di non essere da soli (anche se non sembra ancora essere stato trovato un modo per eliminarlo in modo permanente, come potrebbero volere alcuni utenti, quindi il "mistero" rimane). Mesi fa abbiamo provato a effettuare una richiesta mediante l'Hub di Feedback legato a Windows (abbiamo riscontrato anche noi il processo in una nostra configurazione), ma anche lì nessuno è riuscito ad approfondire meglio la questione.