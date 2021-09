Windows 11, tutto pronto: c'è il passaggio al canale Release Preview

L'arrivo della versione stabile di Windows 11 è questione di giorni. In questo contesto, Microsoft sta effettuando gli ultimi "ritocchi" al sistema operativo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech, la società di Redmond ha ufficialmente rilasciato per gli utenti Insider la build 22000.194 di Windows 11. Quest'ultima introduce alcune applicazioni che saranno disponibili nella release finale, ovvero lo strumento di cattura, l'orologio e la calcolatrice. Al netto di questo, però, ciò che sta attirando l'attenzione degli utenti è il fatto che si tratta di fatto dell'ultimo "grande passo" prima dell'arrivo della versione stabile dell'OS.

Infatti, ricordiamo che Windows 11 uscirà ufficialmente il 5 ottobre 2021. In questo contesto, l'azienda di Satya Nadella ha dunque portato il progetto nel canale Release Preview, ovvero quello che precede il lancio "definitivo". Tra l'altro, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, la società di Redmond ha colto l'occasione per aggiornare la versione dell'ISO di Windows 11 scaricabile dal sito ufficiale, portandola proprio alla succitata 22000.194.

Insomma, ormai è tutto pronto per il "grande lancio". In attesa del 5 ottobre 2021, potreste dunque voler dare un'occhiata al nostro approfondimento relativo alle principali novità di Windows 11. Per il resto, ricordiamo che nel frattempo è stata lanciata una nuova versione dell'app per verificare la compatibilità del PC con Windows 11.