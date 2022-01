Windows 11 pronto a rivoluzionare il Task Manager: ecco come sarà!

Windows 11 ha ricevuto giusto oggi la nuova build per Insider che migliora Voice Access e altre funzionalità. Si tratta del consueto aggiornamento che mostra ai primi tester le novità in arrivo sul sistema operativo di casa Microsoft e, questa volta, ne troviamo una importante: il nuovo design del Task Manager, il cui lancio sembra davvero vicino!

Come ripreso da The Verge, a scoprire questa notevole miglioria del pannello Gestione Attività è stato Gustave Monce che, tramite Discord, ha condiviso con il pubblico gli ultimi progressi fatti dagli sviluppatori di Redmond, visibili semplicemente abilitando il nuovo Task Manager all'interno delle ultime build di anteprima di Windows 11.

È interessante notare come Microsoft non abbia affatto annunciato ufficialmente questa riprogettazione: “Questa è una caratteristica nascosta nella nuova build. Tutto è rotto, però”, ha spiegato Monce. In altre parole, l’abilitazione è nascosta e la schermata non funziona correttamente. Si tratta certamente dei bug dovuti dal cambio radicale dell’interfaccia che, fortunatamente, potete già vedere nell’immagine allegata alla notizia dove sono evidenti gli angoli arrotondati, la semplificazione ulteriore delle schede selezionabili e la struttura con menu laterale anziché superiore.

Si tratta della prima modifica major dall’ultima revisione di Windows 8 che, comunque, non si distaccò di molto dal design originale introdotto ancora con Windows NT 4.0. La riprogettazione quasi radicale è dunque in arrivo: tenete gli occhi aperti con i prossimi aggiornamenti di Windows 11!

À propos del sistema operativo, ecco dove scaricare gratis Windows 11.