Windows 11, il prossimo aggiornamento risolverà problemi legati al gaming

Tra gli utenti di Windows 11 è già iniziato il countdown per i tre aggiornamenti principali del 2023 che aggiungeranno funzionalità a Windows 11 22H2. Il prossimo update sarà altrettanto utile, anche se esclusivamente per gli amanti dei videogiochi: l’ultima patch opzionale include fix importanti lato gaming.

Come ripreso da MSPowerUser, infatti, i computer già aggiornati a Windows 11 22H2 potranno accedere all’aggiornamento opzionale KB5020044 portando il sistema operativo alla build 22621.900. Questa patch precede il prossimo Patch Tuesday di dicembre 2022 e include una lunga serie di migliorie e bug fix davvero utili. Per i gamer in particolare, KB5020044 è un update che consentirà di completare l’ultimo major update rilasciato da Microsoft senza incorrere in cali di frame rate improvvisi e stuttering durante l’attività di gioco. Questi problemi sono noti ancora da inizio novembre e, proprio in questi giorni, il gigante di Redmond ha completato la fase di risoluzione.

Tra le altre novità chiave si notano poi nuovi avvisi di archiviazione per OneDrive, miglioramenti alla funzionalità Windows Spotlight e la risoluzione di un problema che causa la chiusura improvvisa di “app moderne”, potenzialmente cancellando il lavoro di moltissimi utenti. Il changelog ufficiale è piuttosto lungo e include anche fix per sviluppatori molto dettagliati; se siete interessati, dunque, vi reindirizziamo in calce alla notizia alla pagina dedicata da MSPowerUser.

Ricordiamo in chiusura che da inizio 2023 Windows 8.1 non verrà più supportato.