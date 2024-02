Windows 11 a prova di IA: Gestione Attività permetterà di monitorare la NPU del PC

Ormai i PC pensati esplicitamente per l'IA sono in arrivo (o sono persino già arrivati) sul mercato. La particolarità di questi device? Una NPU dedicata solamente all'Intelligenza Artificiale, ovviamente. E anche Windows 11 resta al passo: presto potrete monitorare le performance della vostra NPU dalla Gestione Attività!

A confermarlo è AMD, che ai microfoni di Tom's Hardware ha spiegato che il monitoraggio delle sue NPU verrà implementato su Windows 11 a partire dal prossimo update del sistema operativo. Non è chiarissimo a cosa si riferisca il Team Rosso con queste parole, anche se è possibile che l'integrazione delle performance delle NPU nella Gestione Attività di Windows farà parte del più ampio pacchetto di aggiornamento a Windows 11 24H2, in arrivo nella seconda metà del 2024.

Ovviamente, ciò significa anche che la feature verrà rilasciata in beta molto prima, forse già nelle prossime settimane: d'altro canto, anche Intel ha confermato una funzione simile per le sue NPU, che a sua volta potrebbe far parte del prossimo aggiornamento annuale per PC Windows. Il supporto per le NPU dei processori Intel Meteor Lake è già stato implementato nelle ultime beta di Windows 11 sui laptop compatibili, a differenza di quello per le APU di AMD, che invece sembra essere ad uno stadio di sviluppo più arretrato.

In ogni caso, il Team Rosso ha confermato che userà il Microsoft Compute Driver Model (MCDM) per implementare il monitoraggio delle sue NPU nella Gestione Attività di WIndows 11. Questo sistema, inoltre, permetterà al PC di gestire i processi di scheduling e di risparmio energetico del PC interagendo anche con la sua NPU, aumentando così la durata della batteria dei laptop che adottano delle APU dell'azienda.

Se il software di AMD dovesse funzionare come quello di Intel, è possibile che la Gestione Attività di Windows inizi a mostrare grafici per la memoria totale e la memoria disponibile nella NPU, nonché per la percentuale di utilizzo di quest'ultima da parte del sistema. Ovviamente, dal momento che (per ora) le NPU si basano sulla RAM del PC e non hanno una memoria propria, il quantitativo di RAM utilizzato da queste ultime verrà sottratto dal totale a disposizione del resto del sistema operativo.