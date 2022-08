Windows 11 a prova di Ransomware: tutto merito di Microsoft Defender

Microsoft Defender è il miglior antivirus su Windows 11, ormai lo sappiamo da mesi. Ciò tuttavia non significa che la casa di Redmond si sia adagiata sugli allori e non abbia in programma ulteriori aggiornamenti per il programma: al contrario, con l'ultimo update Microsoft ha implementato la protezione anti-Ransomware su Defender.

Dopo l'ultimo aggiornamento, infatti, Defender è diventato più abile nell'identificazione dei Ransomware e nella risposta alle minacce ransom al PC. Microsoft aveva già promesso, alcuni mesi fa, che avrebbe posto fine alla piaga dei Ransomware con il suo antivirus, e ora pare che sia riuscita (almeno in parte) nel suo intento, neutralizzando una delle più gravi minacce presenti sul web.

Nello specifico, la casa di Redmond ha spiegato di aver "migliorato la capacità di Microsoft Defender di identificare e intercettare attacchi ransomware o hacker particolarmente avanzati". Ovviamente, per garantire una massima protezione per il vostro PC, il consiglio è quello di installare l'ultima versione di Defender e di Windows 11, che sono già disponibili per gli iscritti al programma Insider. Inoltre, già da qualche mese il nuovo Microsoft Defender è arrivato su iOS e Android, oltre che su macOS e Windows.

In un post sul Blog di Windows, Microsoft ha confermato che i ransomware sono uno dei problemi più diffusi sul web, nonché una delle minacce più preoccupanti per gli esperti di cybersecurity. In particolare, ad essere vittima di attacchi ransomware non sono gli utenti domestici, ma le grandi aziende, che spesso si rivolgono alle soluzioni business di Redmond per la loro sicurezza.

Per questo motivo, insieme a numerosi altri bugfix e miglioramenti di stabilità, l'ultima Build di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider ha ritoccato il funzionamento anti-ransomware di Microsoft Defender, rendendolo più efficace. Non è chiaro quando la feature arriverà anche per tutti gli altri utenti, ma trattandosi di un miglioramento di sicurezza è possibile che il "nuovo" Defender venga rilasciato già nel corso del prossimo Patch Tuesday.