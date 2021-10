Windows 11 punta sul gaming: le principali novità per i giocatori su PC

Il nuovo Windows 11 disponibile da oggi a livello mondiale guarda anche al gaming, come spiegato dalla divisione Xbox in un post pubblicato sul blog ufficiale in cui fa il punto sulle principali novità introdotte per i videogiocatori dal nuovo sistema operativo.

La società americana afferma che "Windows 11 è stato creato per i giochi, con nuove funzionalità innovative che possono portare la tua esperienza di gaming su PC ad un livello superiore".

Facciamo quindi un breve riassunto di ciò che introduce da questo fronte:

Supporto all'Auto HDR per oltre 1000 giochi DirectX 11 e DirectX 12, per cui sarà possibile godere di una gamma colori più ampia e maggiore luminosità;

per oltre 1000 giochi DirectX 11 e DirectX 12, per cui sarà possibile godere di una gamma colori più ampia e maggiore luminosità; Supporto DirectStorage , che in precedenza era stato introdotto sulle nuove console Xbox Series X ed Xbox Series S. Se si abbina un'SSD NVMe ad una GPU DirectX 12, i giochi che supportano il DirectStorage offriranno tempi di caricamento ridotti e miglioramenti a livello estetico con mondi di gioco più dettagliati ed estesi;

, che in precedenza era stato introdotto sulle nuove console Xbox Series X ed Xbox Series S. Se si abbina un'SSD NVMe ad una GPU DirectX 12, i giochi che supportano il DirectStorage offriranno tempi di caricamento ridotti e miglioramenti a livello estetico con mondi di gioco più dettagliati ed estesi; App Xbox integrata, che consente di scaricare a giocare ad oltre 100 giochi con GamePass.

E' inoltre presente anche la Modalità Gioco che massimizza le prestazioni durante le sessioni di gaming, ottimizzando le risorse. Nella giornata di ieri abbiamo spiegato come disattivare la Modalità Gioco in Windows 11, e per tutti i dettagli vi rimandiamo al nostro approfondimento.

Per scoprire come scaricare i file ISO di Windows 11, invece, è disponibile la nostra guida.