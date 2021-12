Windows 11 rallenta gli SSD NVMe: si moltiplicano le segnalazioni

Secondo quanto riportato da XDA-Developers, Windows 11 starebbe causando alcuni problemi con gli SSD NVMe, per cui sono riportate prestazioni più lente rispetto a quelle registrate prima dell'installazione del nuovo OS di Microsoft.

Le segnalazioni sono raccolte in un thread su Reddit ed in un topic sulla community di supporto di Microsoft, ed a dire la verità non sono proprio emerse di recente. I colleghi di Neowin però le hanno notate solo ora, ma se inizialmente si riferivano all'Insider Preview di Windows 11 e potevano essere giustificate dal fatto che non si trattasse della versione finale dell'OS, ora la questione diventa preoccupante visto che sono giunte anche da utenti che hanno installato Windows 11 versione "finale" sui propri PC.

La conferma del rallentamento delle prestazioni è certificata anche da CrystalDiskMark ed AS-SSD, due popolari applicazioni per il benchmarking, e riguarda principalmente la scrittura casuale, mentre le altre metriche sono praticamente inalterate. Nello screenshot che trovate in calce, si mettono a confronto le prestazioni dello stesso SSD con Windows 10 e Windows 11.

La causa del problema non è ancora stata identificata, ma secondo molti le prestazioni dell'SSD potrebbero essere legate alla virtualization-based security (VBS). Alcuni invece di recente hanno scoperto che il problema potrebbe avere a che fare con l'unità su cui è installato Windows 11: se vengono eseguiti i benchmark su un'unità secondaria, infatti, i risultati sarebbero in linea con quelli pubblicizzati dai produttori. Altri, invece, affermano che l'ultimo aggiornamento di Windows 11 (22000.348) ha leggermente migliorato le prestazioni.

Ad essere interessati sono non solo SSD PCIe Gen4, ma anche modelli meno recenti (PCIe Gen 3).

Insomma, anche contando la crescente diffusione di Windows 11 a livello mondiale, il problema potrebbe essere di non poco conto.