Windows 11, rallentano le nuove installazioni: Windows 10 è ancora il più popolare

Nei primi mesi successivi al via alla distribuzione di Windows 11, le installazioni hanno registrato una crescita esplosiva, ma a quanto pare l’adozione sta iniziando a rallentare. A mostrarlo è l’ultimo rapporto di AdDuplex, secondo cui il numero di utenti attivi su Windows 11 si starebbe stabilizzando.

Nel mese di Marzo 2022, infatti, Windows ha guadagnato solo lo 0,1% in termini di quota di mercato rispetto alle altre release degli OS Microsoft, rappresentando il 19,4% a livello complessivo a cui bisogna aggiungere un ulteriore 0,6% se si prende in considerazione anche l’Insider Build.

Ciò potrebbe spingere Microsoft ad apportare qualche ulteriore modifica a Windows 11, per poter spingere gli utenti ad installare il nuovo sistema operativo. L’80% degli utenti continua ad utilizzare Windows 10, con Windows 10 21H2, ovvero la versione rilasciata a novembre 2021, che rappresentava la release più popolare con una quota del 28,5%, seguita da Windows 10 21H1 a quota 26,5%. Il restante 25% invece riguarda build precedenti risalenti al 2018.

La metodologia utilizzata da AdDuplex per ricavare questi dati è la solita: la compagnia ricava tali cifre da 5.000 applicazioni presenti su Windows Store, motivo per cui potrebbero non essere completamente rappresentative, sebbene in passato abbiano confermato quelle ufficiali di Microsoft. Il colosso di Redmond ha infatti spiegato che 1,4 miliardi di dispositivi eseguono sia Windows 10 che Windows 11, ma non ha svelato i dati specifici.

Nel frattempo, Microsoft ha fissato un evento dedicato a Windows 11 per il prossimo 5 Aprile, dove potrebbe annunciare Sun Valley 2.