Windows 11, quali sono i requisiti per le app Android? I dettagli ufficiali

Dopo aver trattato il primo rilascio del supporto alle app Android per Windows 11, torniamo sull'argomento per via di novità relative ai requisiti richiesti a tal proposito.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech, nonché come ufficializzato da Microsoft mediante il suo portale ufficiale di supporto, sono richiesti almeno 8GB di RAM (consigliati 16GB di RAM) per riuscire a usufruire correttamente della funzionalità relativa alle app Android di Windows 11. Inoltre, si fa riferimento alla presenza di un SSD e di un processore Intel Core i3 di ottava generazione o Qualcomm Snapdragon 8c o AMD Ryzen 3000 o superiore con architettura x64 o ARM64. Per il resto, ovviamente è necessario che la virtualizzazione sia abilitata.

Insomma, ci sono delle richieste che vanno un po' oltre i classici requisiti di Windows 11. In ogni caso, ricordiamo che per il momento la funzionalità è disponibile solamente per gli utenti statunitensi, in quanto la società di Satya Nadella ha deciso di rilasciare una versione Preview dell'Amazon Appstore, ovvero del negozio digitale ufficiale su cui si basa il supporto alle app Android di Windows 11, esclusivamente in quel mercato.

In questo modo, verranno effettuati tutti i test del caso per procedere poi all'espansione della disponibilità. Non ci sono in realtà ancora informazioni precise in merito a quando la funzionalità arriverà da noi, ma Microsoft ha lasciato intendere che maggiori dettagli potrebbero arrivare nel corso del 2022.