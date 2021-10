Windows 11: requisiti stringenti? Gli utenti lo fanno funzionare su un Intel Pentium 4

I problemi di Windows 11 con alcune CPU sono ormai cosa nota, e Microsoft è dovuta correre ai ripari con aggiornamenti di emergenza per assicurare la compatibilità del sistema con i processori AMD Ryzen. Tuttavia, diversi processori meno performanti sembrano supportare la nuova iterazione di Windows: è questo il caso delle CPU Intel Pentium 4.

Uno dei problemi principali della nuova iterazione del sistema operativo di Microsoft è la lunga lista di requisiti minimi richiesti da Windows 11, che ha scoraggiato diversi utenti ad effettuare l'aggiornamento. Al momento, solo i PC con CPU Intel di ottava generazione o AMD Ryzen di seconda generazione sono supportati, tagliando fuori un'ampia fetta del mercato, soprattutto nel caso dei PC meno recenti e dotati di processori meno potenti.

Microsoft sta tuttavia lavorando per ampliare la lista di processori supportati da Windows 11, inserendo anche le CPU Intel di settimana generazione, utilizzate su dispositivi proprietari come il Surface Studio. L'azienda di Redmond ha anche fatto sapere che non bloccherà l'installazione di Windows 11 sui vecchi PC, perciò alcuni utenti si sono sbizzarriti cercando di implementare il sistema sui propri dispositivi.

Secondo quanto riportato dal portale Windows Latest, addirittura, alcuni utenti sarebbero riusciti a far funzionare il sistema operativo con un Intel Pentium 4 661, una CPU a singolo core con frequenza di clock a 3.6 GHz, che viene persino definita come "supportata" dal tool di controllo di Windows 11, poiché Microsoft si sarebbe dimenticata di inserire questa linea di CPU nel programma.

L'update a Windows 11 è avvenuto senza problemi dopo aver aggirato il blocco Secure Boot e TPM 2.0, che non sono ovviamente supportati dalla CPU. È comunque probabile che, dopo questo risultato, Microsoft decida di aggiornare il tool di controllo di Windows 11, includendo anche i processori mancanti all'appello.