Windows 11: in rete i primi screenshot del tema scuro, ecco come sarà

A poche ore dall'annuncio del DRR di Windows 11, emergono in rete i primi screenshot del tema scuro del nuovo sistema operativo. A pubblicarli su Twitter un presunto impiegato Microsoft.

Proprio per tale ragione, vi invitiamo a prenderli con le pinze in quanto non si tratta di materiale ufficiale diffuso direttamente da Microsoft attraverso i propri canali ufficiali.

Come mostriamo nella galleria presente in calce, gli screenshot mostrano vari aspetti dell'OS: dallo sfondo al menù Start, passando per il menù azioni e quello di personalizzazione.

Non è escluso che Microsoft apporti qualche leggera modifica alla versione finale dell'OS che dovrebbe arrivare il prossimo Ottobre, a giudicare dalle indiscrezioni trapelate.

Nel frattempo, stamattina sono stati modificati i requisiti minimi per Windows 11, il che ha dato speranza per le CPU Kaby Lake ed i processori AMD Zen di prima generazione, di cui molti avevano parlato nelle ore successive al reveal ufficiale del sistema operativo.

Secondo le ultime indiscrezioni, intanto, l'aggiornamento gratuito a Windows 11 non arriverà subito ma sarà disponibile solo a partire dalla prima metà del 2022, il che vuol dire che nell'anno in corso sarà possibile acquistare nuovi PC con a bordo Eleven ma non si potrà effettuare l'upgrade gratuito da Ten. Nella serata di ieri è stata pubblicata la prima build di Windows 11.