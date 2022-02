Windows 11 riceve nuovo Media Player nel canale Beta: ecco com'è!

Windows 11 in questo periodo sta ricevendo tanti piccoli aggiornamenti ma ricchi di novità importanti per il futuro. In seguito al rilascio della versione KB5008353 con fix per problemi con SSD e HDD, disponibile per utenti Insider, sempre nel contesto del programma Beta arriva anche il nuovissimo Media Player!

La segnalazione arriva direttamente dal blog Windows dove, nel post pubblicato ancora il 16 novembre 2021, è stata aggiunta una piccola stringa di testo per comunicare il lancio del nuovo Media Player su Windows 11 per gli Insider iscritti al Beta Channel. Disponibile da ieri, 3 febbraio 2022, si presenta con il design che vedete in calce alla notizia.

La differenza rispetto allo stile attuale delle due app Groove Music e Film e TV è evidente, specialmente perché ora si tratta di un programma unico per tutti i servizi necessari nella riproduzione di contenuti multimediali. Il design, invece, è ripensato appositamente per uniformarsi al Fluent Design caratteristico di Windows 11: pulito, funzionale, coerente sotto ogni aspetto.

In aggiunta a questi dettagli, non possiamo esimerci dal vedere anche una modalità PiP (Picture-in-Picture) dai bordi tondeggianti e dalla funzionalità estrema, pensata per consentire il controllo rapido del riproduttore musicale mostrando esclusivamente la copertina dell’album e i pulsanti di navigazione tra più brani.

Data la disponibilità sul canale Beta per Windows Insider, il debutto ufficiale su Windows 11 dovrebbe avvenire tra non molto, a meno che gli sviluppatori non optino per un intervento continuo fino al prossimo major update, con l’intento di perfezionare il Media Player sotto ogni punto di vista prima del lancio definitivo.

Nel mentre, Microsoft ha affermato di voler sperimentare con Windows 11 lanciando feature sorprendenti.