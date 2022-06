Windows 11 riceve patch KB5014668: risolto crash anomalo di alcuni giochi

Pochi giorni addietro Microsoft ha confermato che l’aggiornamento di giugno 2022 causa problemi all’hotspot Wi-Fi su Windows 11 e Windows 10, dichiarando che a breve sarebbe arrivato un update opzionale con il fix. Ebbene, finalmente è arrivata la patch KB5014668 per Windows 11...ma non include il fix a tale disguido tecnico.

Questo piccolo update è uno dei tanti che permette agli utenti Windows di testare le correzioni imminenti prima che vengano rilasciate con il Patch Tuesday di luglio 2022; ergo, l’installazione è assolutamente facoltativa. Per essere i più chiari possibili, oggi il team di Redmond ha reso disponibili i seguenti aggiornamenti:

KB5014668 (Windows 11)

KB5014665 (Windows Server 2022)

KB5014669 (Windows 10, versione 1809)

Tuttavia, solamente la versione per Windows 11 resta consigliata se avete problemi specifici durante il gaming. Tra i fix rilasciati, difatti, troviamo la risoluzione dell’interruzione anomala dei giochi che utilizzano l'API XAudio per riprodurre effetti sonori. Si tratta di un errore tecnico piuttosto specifico, ma che potrebbe colpire qualche nostro lettore.

Tra gli altri bug risolti troviamo poi un errore di connessione per alcuni dispositivi audio via Bluetooth dopo il riavvio del PC e, ultimo ma non meno importante, l’arresto anomalo di Windows 11 (versione originale) durante l'installazione di applicazioni senza connettività di rete.

Tutto ciò sarà comunque disponibile con il Patch Tuesday del prossimo mese; quindi, valutate la necessità o meno di scaricare l’aggiornamento in queste ore. Non è chiaro, invece, quando arriverà il suddetto fix per l’hotspot Wi-Fi.

Nel frattempo, Microsoft ha notificato la fine del supporto a Windows 8.1 agli utenti interessati.