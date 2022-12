Windows 11 riceve Patch Tuesday di dicembre 2022: risolte due falle zero-day

Vi ricordate dell’update di Windows 11 che ha reso parzialmente illeggibile il Task Manager? Ebbene, finalmente Microsoft ha rilasciato una soluzione definitiva a tale bizzarro bug con il Patch Tuesday di dicembre 2022 per Windows 11, diffuso oggi dal gigante di Redmond e arrivato anche in Italia con tanti fix utili.

Con questo aggiornamento cumulativo per il mese corrente arrivano in particolar modo le correzioni per un totale di 49 bug individuati da Microsoft durante novembre 2022, tra cui sei vulnerabilità critiche e due vulnerabilità zero-day, le peggiori solitamente scovate dagli esperti di cybersicurezza. Una di queste veniva sfruttata attivamente; pertanto, consigliamo caldamente di completare l’aggiornamento il prima possibile.

Con questo update, che porta il numero di build di Windows 11 22H2 a 22621.963 e 21H2 a 22000.1335, oltre alle succitate risoluzioni arrivano altre novità minori che migliorano l’esperienza d’uso: tra di esse figurano due feature per Microsoft OneDrive che consentiranno agli utenti di monitorare più facilmente la quantità di archiviazione occupata dalle proprie risorse. Una funzionalità consentirà di vedere le notifiche OneDrive nella pagina Sistema delle Impostazioni, mentre l’altra renderà immediata la visualizzazione della capacità di archiviazione dei propri account OneDrive tramite Impostazioni > Account.

Per installare l’aggiornamento è dunque sufficiente recarsi su Impostazioni > Windows Update e cliccare sul pulsante di ricerca degli update, per poi lasciare che il sistema proceda automaticamente con download e installazione. Dopodiché, basterà riavviare Windows 11 alla prima occasione possibile per applicare la patch.

Nel mentre, Microsoft sta spingendo gli utenti Windows 10 ad aggiornare i sistemi a Windows 11.