Windows 11 riceve Patch Tuesday di febbraio 2022: quante novità lato sicurezza!

Non c’è soltanto il Patch Tuesday di febbraio per Windows 10, arrivato giusto due giorni fa. Nella stessa occasione Microsoft ha lanciato anche l’aggiornamento mensile per Windows 11 con tante novità importanti lato sicurezza. Pensate, c’è addirittura il fix per una vulnerabilità zero-day e altre 47 falle di sicurezza!

Osservando il changelog completo condiviso da Windows Latest notiamo, innanzitutto, che tra le novità più importanti della build 22000.493 con codice KB5010386 c’è l’introduzione alle funzioni di supporto tecnico offerte da Bing per ogni pagina delle impostazioni di Windows, il fix a un bug che mostra percentuali errate della batteria di dispositivi collegati al PC tramite Bluetooth e il fix a un altro problema che non faceva funzionare bene l’opzione di scomparsa automatica della barra delle applicazioni di Windows 11.

Tuttavia, le vere protagoniste sono le 48 vulnerabilità totali corrette, e non includono le 22 falle risolte su Microsoft Edge. Nessuna di esse risulta essere critica o sfruttata dai malintenzionati del caso, ma a quanto pare erano pur sempre vulnerabilità relative all’escalation dei privilegi di sistema, bypass di sicurezza, esecuzione di codice da remoto, spoofing e denial of service. Una buona parte è stata notata e risulta sulle app del pacchetto Office, in particolare Excel, Teams e Office stesso. L’importante è, ovviamente, che siano ormai risolte e che non siano state utilizzate dagli hacker per ottenere dati sensibili.

Per accedere a tutto ciò è necessario recarsi sulla schermata Windows Update e controllare la disponibilità di aggiornamenti: in caso di risposta affermativa, basterà scaricarli, installarli e riavviare il dispositivo.

Giusto ieri abbiamo invece trattato una delle altre novità in arrivo nell’ultima iterazione dell’OS di casa Microsoft: Windows 11 in futuro avrà un punteggio di ecosostenibilità.