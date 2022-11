Windows 11 riceve Patch Tuesday di novembre: fondamentale per bug e problemi performance

A quasi un mese esatto dal Patch Tuesday di ottobre 2022 per Windows 11, il medesimo sistema operativo riceve il Patch Tuesday del mese di novembre 2022 con due update cumulativi obbligatori, essenziali per migliorare lo stato di sicurezza dei computer e risolvere problemi di performance.

Come ripreso da Bleeping Computer, le due patch cumulative per Windows 11 21H2 e 22H2 arrivano rispettivamente con le sigle KB5019961 e KB5019980: entrambe sono obbligatorie e contengono circa le stesse novità, dai fix per vulnerabilità di sicurezza alla risoluzione di 31 criticità lato prestazioni.

Tra le novità chiave spicca innanzitutto l’introduzione di elementi visivi più chiari per la taskbar, cosicché risulti più semplice trovare la maggior parte delle funzionalità; questo aggiornamento estetico sarà inizialmente disponibile per un numero limitato di utenti e arriverà, nel corso dei prossimi mesi, su sempre più dispositivi con Windows 11. Si notano poi funzionalità migliorate per la gestione del Microsoft Account, ma anche per il Task Manager, in arrivo a partire da oggi e nel corso delle prossime settimane.

Tra i bug risolti evidenziamo malfunzionamenti di Microsoft Edge quando aperto in IE Mode, la desincronizzazione dell’audio quando si registrano gameplay tramite Xbox Game Bar, artefatti su schermo in condizioni specifiche, e arresti anomali del menu Start all’utilizzo di certi comandi.

Per accedere a queste novità è sufficiente recarsi sulle Impostazioni di Windows Update, scheda che consente di avviare manualmente il download dell’aggiornamento; basterà dunque un riavvio del PC per completare l’installazione.

Parlando sempre di Microsoft, recentemente è arrivato un interessante aggiornamento per Microsoft Teams.