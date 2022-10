Windows 11 riceve Patch Tuesday di ottobre 2022: novità lato sicurezza

A quasi un mese dalla distribuzione dell’Update 2022 per Windows 11, Microsoft rilascia il primo Patch Tuesday di Windows 11 per due versioni distinte, in quanto per il mese di ottobre 2022 arriverà sia per l’update 21H2, sia per il 22H2. Vediamo quali sono i codici dell’aggiornamento e le novità in arrivo.

Come ripreso da MSPowerUser, queste sono le due versioni disponibili: KB5018427 per Windows 11 22H2, con build 22621.674; e KB5018418 per Windows 11 21H2, con build 22000.1098. Osservando i changelog di ambedue le varianti, notiamo che non ci sono funzionalità inedite: le uniche novità riguardano la risoluzione di alcuni problemi di sicurezza non specificati, e migliorie per il corretto funzionamento del sistema operativo.

Nel caso dell’update per Windows 11 versione 22H2 sono noti due problemi tecnici ancora in fase di risoluzione, dove il più importante riguarda possibili tempi allungati per la copia di file da diversi gigabyte. Su Windows 11 21H2, invece, l’unico problema tecnico può essere eventualmente fonte di preoccupazione per gli amministratori di reti aziendali.

Entrambi gli update sono già disponibili da oggi, 12 ottobre 2022, su tutti i computer compatibili: basterà recarsi su Impostazioni > Windows Update per procedere con la verifica di disponibilità ed eventuale download con successiva installazione automatica.

Le ultime analisi di mercato, nel mentre, confermano che Windows 11 continua a diffondersi lentamente.