Windows 11 può rilevare la nostra presenza vicino al PC: le novità

Vi siete mai chiesti se il vostro PC è in grado di comprendere se vi trovate nelle vicinanze o meno quando non state interagendo con esso? Ebbene, potrebbe interessarvi sapere che di fatto un computer Windows 11 può potenzialmente esserne a conoscenza, come mostrato dalla stessa Microsoft.

A tal proposito, come riportato anche da Gizchina, nonché come ufficializzato direttamente mediante il blog di Windows, le build 22621.1610 e 22624.1610 di Windows 11 legate al programma Insider, rilasciate nella giornata del 13 aprile 2023, introducono delle novità relative al "presence sensing".

In parole povere, recandosi nelle Impostazioni di sistema e spostandosi successivamente nella sezione "Privacy e sicurezza", per gli utenti che dispongono già delle build coinvolte risulta possibile trovare delle opzioni legate a questo contesto. A cosa si fa riferimento? Se si sfruttano dei dispositivi che integrano sensori di presenza in abbinata col PC, determinate app possono accedere a questo tipo di dati.

C'è insomma la possibilità di rilevare se un utente si trova effettivamente o meno nei pressi del computer, grazie anche all'introduzione delle API relative ai sensori di presenza. Microsoft sta in ogni caso dando la possibilità agli utenti, mediante il già citato percorso, di scegliere, lato privacy, se bloccare o consentire il presence sensing. Inoltre, la società di Redmond scrive che "nessuna immagine o metadato viene raccolto da Microsoft e tutta l'elaborazione viene eseguita localmente sull'hardware del dispositivo per massimizzare la privacy". Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: lato API non manca la classe HumanPresenceSensor.