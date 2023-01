Windows 11 rinnoverà anche il mixer audio: ecco tutte le novità in arrivo

Dopo aver confermato le tab per il Blocco Note, Microsoft torna a stupire con un'interessante modifica che andrà a colpire stavolta un'altra feature storica del suo sistema operativo: Windows 11 è pronto ad accogliere un nuovo mixer audio.

La gestione dei canali di output, suddivisa per processi, è una funzionalità fondamentale per chi ama gestire più flussi contemporaneamente alle proprie condizioni. Accedere al mixer volume su Windows 11è un'operazione piuttosto semplice: basta un clic col tasto destro del mouse sull'icona dell'altoparlante in basso a destra nella barra delle applicazioni e il gioco è fatto.

Tuttavia, l'interfaccia del tool è strettamente ancorata al suo passato, prevedendo il passaggio su una finestra dedicata delle Impostazioni di Sistema. Nelle ultime test build di Windows 11, invece, è stato adottato un nuovo metodo, decisamente più rapido e intuitivo per accedere a questa funzionalità di gestione del volume per singola app.

In linea generale, sarà finalmente possibile gestire l'audio per singolo programma direttamente dalla tendina, senza passare per le impostazioni, andando in qualche modo a mutuare questa scorciatoia direttamente da strumenti dedicati come EarTrumpet.

Cliccando con il tasto sinistro del mouse sull'altoparlante, si aprirà la solita finestra di gestione del volume e delle connessioni, ma premendo l'icona accanto allo slider del volume, verremo portati direttamente al mixer senza aprire le impostazioni, rendendo il processo molto più rapido.

Non è ancora chiaro come e quando questa feature arriverà anche al grande pubblico, ma attendiamo con entusiasmo, soprattutto dopo aver scoperto l'utilità delle schede in Esplora Risorse di Windows 11.