Windows 11 ci riporta indietro nel 1999: sarà possibile copiare i CD!

Mentre prendono il via i test per le nuove modifiche al design di Windows 11, in particolare alla barra delle applicazioni, il sistema operativo del colosso di Redmond fa un passo..indietro, agli anni 90. A quanto pare infatti Microsoft vuole fare in modo che gli utenti possano copiare i CD direttamente dal suo sistema operativo.

Nell’ultimo round di aggiornamenti della beta, infatti, Microsoft sta testando alcune nuova funzionalità per Windows 11 Media Player, che lo scorso marzo ha ottenuto il supporto per l’ascolto di CD. Con la nuova release però gli utenti dovrebbero anche essere in grado di copiare i CD nei formati AAC, WMA, FLAC, ed ALAC. Resta escluso dalla lista l’MP3, per motivi non noti e probabilmente legati al copyright.

Parallelamente, Microsoft sta anche testando una nuova versione dell’app Fotocamera, che verrà aggiornata per adattarsi meglio al nuovo design di Windows 11. Secondo quanto riportato da Neowin, l’applicazione dovrebbe anche essere in grado di scansionare i QR Code ed i codici a barre.

Attualmente entrambe le novità sono in fase di test con gli iscritti al programma Insider, e non è chiaro quando e se saranno disponibili per il pubblico. Nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate tramite la sezione commenti.