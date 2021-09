Windows 11, Satya Nadella conferma l'arrivo a fine 2021 sui PC Lenovo

Non ci sono stati solamente molteplici annunci di nuovi prodotti e altro durante l'edizione 2021 del Tech World. Infatti, nel corso dell'evento hanno fatto capolino svariate figure di spicco del settore, tra cui Satya Nadella, CEO di Microsoft, che ha fatto riferimento all'arrivo di Windows 11.

In particolare, nel rafforzare la solida partnership con Lenovo su più fronti, Nadella ha confermato anche che i PC del noto brand saranno tra i primi a ottenere Windows 11, in alcuni casi già a fine 2021. Ricordiamo infatti che non esattamente tutti i computer avranno già da ottobre 2021 (la data di uscita dell'OS è fissata al 5 ottobre 2021) la possibilità di accedere alla nuova versione del sistema operativo, in quanto quest'ultimo verrà offerto in maniera graduale (Microsoft si aspetta che tutti i dispositivi idonei ricevano l'aggiornamento gratuito entro metà 2022).

In questo contesto, è ufficiale il fatto che diversi computer di Lenovo, probabilmente anche gli appena annunciati Yoga Slim 7, riceveranno Windows 11 entro la fine dell'anno. Chiaramente anche altri brand avranno questa possibilità, ma è interessante notare come Lenovo sia riuscita a stringere una forte partnership con Microsoft, tanto da "far comparire" Nadella durante il suo evento.

Per il resto, nel corso di Tech World 2021 sono state ufficializzate altre partnership importanti per Lenovo. Ad esempio, è stato svelato che DreamWorks, la nota casa produttrice di lungometraggi statunitense, si basa su soluzioni Lenovo in termini di data center. Da non dimenticare poi la collaborazione con Ducati.